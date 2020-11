Recife: Marília tem 55%, João 45%

Segundo pesquisa divulgada nesta quinta, 19, pelo instituto Datafolha, a candidata do PT à prefeitura de Recife (PE), Marília Arraes, tem 55% das intenções de votos válidos (sem nulos, brancos e indecisos) no segundo turno, enquanto o deputado federal João Campos (PSB), 45%. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos. Já as intenções de voto total dão 41% para ela e 34% para ele.

Dos eleitores do ex-ministro Mendonça Filho (DEM), que disputou o primeiro turno, 28% vão votar em Marília e 27% em Campos. Já os da Delegada Patrícia (Podemos), candidata de Jair Bolsonaro derrotada, mais da metade (57%) vai anular ou votar em branco. 17% deles votarão na petista e 24% no filho de Eduardo Campos.

A pesquisa foi feita os dias 17 e 18 e está registrada no TSE sob o protocolo PE-067661/2020.

Ontem a pesquisa do Ibope mostrou que, excluindo votos brancos e nulos e quem não sabe ou não respondeu à pesquisa, Marília aparecia com 53% contra 47% do primo.