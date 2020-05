Recife recebe doação de 100 mil máscaras de cidade chinesa

A cidade de Recife, em Pernambuco, recebeu na segunda-feira, 4, a doação de 100 mil máscaras de uso hospitalar da cidade chinesa de Guangzhou. Desde 2007, as duas cidades mantêm um termo de cooperação e intercâmbio.

O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade, Geraldo Julio (PSB), em vídeo compartilhado no Twitter. Os equipamentos serão usados por profissionais de saúde da cidade que atuam diretamente no combate à covid-19. De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, Pernambuco registra 8.863 casos confirmados de covid-19 e 691 mortes.

Existe hoje uma grande disputa internacional por equipamentos de proteção individual, pela compra de equipamentos como respiradores. Mas existe também uma solidariedade internacional. Recife é cidade-irmã da cidade de Guangzhou. E a gente hoje está recebendo 100 mil máscaras que vão ajudar os profissionais de saúde do Recife a trabalhar no combate a essa pandemia”, disse o prefeito no vídeo.