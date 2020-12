Recorde: EUA registram mais de 3.700 mortes diárias por covid-19

Os Estados Unidos registraram um novo recorde diário de mortes pela covid-19. Foram 3.784 óbitos em decorrência da doença entre terça e quarta-feira, segundo o balanço da AFP com base nos números da plataforma de monitoramento da universidade Johns Hopkins. No mesmo período, 247.357 novos casos foram registrados.

Os EUA lideram o ranking mundial em casos e mortes por covid-19. No total, o país soma 16.980.842 casos registrados desde o início da pandemia e 307.512 óbitos.

É a terceira vez que os Estados Unidos superam a barreira dos 3.000 falecimentos diários em uma semana. Em parte, os dados refletem as comemorações do tradicional feriado de Ação de Graças, há três semanas, e deixam o alerta do que pode ser vivenciado em janeiro, após as festas de Natal e Ano Novo.