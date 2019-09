A Opinião do Estadão: Otimismo depois da vírgula

Equipe BR Político

“Com a primavera chega a recuperação econômica, segundo o governo. O pior momento ficou para trás, em agosto, e a partir de setembro vem a retomada, segundo o secretário especial de Política Econômica, Adolfo Sachsida. Mas o otimismo em relação a 2019 só aparece depois da vírgula, na casa centesimal. O crescimento estimado para este ano passou de 0,81%, número publicado em julho, para 0,85%, de acordo com o Boletim MacroFiscal apresentado ontem. Pela explicação oficial, a melhora resultará do corte do juro, da elevação da confiança e do início da liberação de recursos do FGTS.”

Trecho de editorial do Estadão desta quarta-feira, 11.