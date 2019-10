Recuperação vagarosa

Equipe BR Político

O Relatório de Estabilidade Financeira (REF), do Banco Central, aponta que “o ritmo de recuperação da economia brasileira permaneceu gradual no primeiro semestre de 2019”. Em função disso, “o índice de utilização da capacidade de produção da indústria seguiu baixo, com leve redução na taxa de desocupação”.

De acordo com a instituição, o financiamento amplo às empresas não financeiras no Brasil avançou no primeiro semestre de 2019 em ritmo semelhante ao visto no segundo semestre do ano anterior, de acordo com o Broadcast Político.

“O recuo no crédito bancário foi compensado pelo expressivo aumento do financiamento via mercado de capitais”, pontuou o BC. “O crédito às famílias, por sua vez, foi pouco afetado pelo desempenho da economia e manteve a tendência de aceleração apresentada nos semestres anteriores”, acrescentou.

Também nesta manhã, o IBGE divulgou dados que indicam aumento de 0,1% nas vendas do comércio em agosto em comparação ao mês anterior. Apesar de baixo, o crescimento é importante, já que marca o quarto mês do setor sem perdas.