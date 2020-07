Recuperado da covid-19, Bolsonaro volta ao Planalto

Dois dias após anunciar que está recuperado da covid-19, nesta segunda-feira, 27, o presidente Jair Bolsonaro volta a despachar no Palácio do Planalto, depois de quase 20 dias em isolamento no Palácio da Alvorada.

Na agenda de hoje, o presidente recebe o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, pela manhã, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, à tarde. O presidente deixou o Palácio da Alvorada por volta das 8h30 com destino ao Planalto para cumprir os compromissos do dia. Na saída, falou rapidamente com apoiadores, informou o Broadcast Político.