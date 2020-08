Recuperado da covid-19, ministro Jorge de Oliveira volta às atividades

Após 13 dias em isolamento social por causa da covid-19, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge de Oliveira, afirmou nesta segunda-feira, 17, que está “totalmente recuperado” e apto a retornar “às atividades presenciais no Palácio do Planalto”.

Ele foi o oitavo ministro do governo a se contaminar com o novo coronavírus. “Hoje retorno às minhas atividades presenciais no Palácio do Planalto totalmente recuperado da Covid-19. Agradeço a Deus e o apoio de todos!”, escreveu o ministro no Twitter.