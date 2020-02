‘Recursos dos fundos ficarão dentro do teto de gastos’

Equipe BR Político

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), disse que o governo quer manter dentro do teto de gastos os recursos provenientes dos fundos públicos que devem ser liberados por meio da chamada PEC dos Fundos. Na última quarta-feira, o relatório do senador Otto Alencar (PSD-BA) lido na CCJ trazia a possibilidade de liberar os recursos dos fundos para serem gastos independente do teto.

“O ministro Paulo Guedes fez uma avaliação para dizer que seria melhor abrir mão da excepcionalização para não dar o sinal de que o governo estava querendo flexionabilizar o teto”, disse. O trecho que flexibilizava o teto foi incluído no relatório a pedido do governo. O relator, por sua vez, disse que atenderia a um possível pedido do líder do governo para modificar o trecho.O relatório da PEC dos Fundos deve ser votado na CCJ no próximo dia 19.