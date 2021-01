Rede declara apoio a Pacheco no Senado

A Rede Sustentabilidade declarou apoio nesta quinta, 28, ao candidato à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Em nota divulgada hoje, o partido elogia a adversária do mineiro, senadora Simone Tebet (MDB-MS), mas afirma que a trajetória de Pacheco “e a sua condição de homem público integra nele condições de defender a democracia, a Constituição e as leis neste momento”.

A Rede alega que pesaram na decisão o fato de o PT e PDT apoiarem o candidato do DEM, o compromisso de Pacheco de não se render aos arroubos autoritários do presidente Jair Bolsonaro, de examinar alternativas de socorro social aos mais necessitados diante da pandemia e o apoio da maioria dos senadores em torno do candidato.

“Tomamos coletivamente a decisão de apoio à candidatura de Rodrigo Pacheco à Presidência do Senado Federal. O momento do país é grave. A necessidade de unidade do Senado e dos democratas é imperiosa e urgente. Neste momento, não devemos fomentar cizânias ou rupturas. Assim, fazemos um apelo de unidade às lideranças dos maiores partidos com a certeza de que o Senado e a democracia sairão fortalecidos”, diz o texto assinado pelos senadores Randolfe Rodrigues (AP) e Fabiano Contarato (ES).

Simone anunciou hoje que que sará como candidata independente à presidência do Senado. Ela viu sua própria sigla abrir mão da disputa e negociar com o democrata espaço na Mesa Diretora da Casa.

Pacheco tem apoio do MDB, PT, PDT, Rede, PP, PSD, PSC, PROS, PL e Republicanos, além do próprio partido.