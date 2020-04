Rede estadual de SP usa app para volta às aulas

A partir desta segunda-feira, 27, a rede estadual de ensino de São Paulo retoma remotamente o ano letivo, que foi interrompido por conta da covid-19. De acordo com o governador do Estado, João Doria (PSDB), 3,5 milhões de estudantes voltam hoje às aulas.

As atividades serão ministradas por meio dos aplicativos Centro de Mídias de SP e dos canais digitais TV Univesp e TV Educação. “Haverá programações em ambas as plataformas por hora de acordo com a série do estudante. Os aplicativos estão disponíveis para sistema Android e IOS. O Governo de SP vai patrocinar a internet para que alunos e professores tenham acesso aos conteúdos via telefone celular sem custo”, afirmou Doria no Twitter.

No planejamento do governo, as aulas presenciais devem ser retomadas gradualmente a partir de julho.