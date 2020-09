Rede lança deputada Marina Helou como candidata à Prefeitura de SP

O partido Rede Sustentabilidade lançou nesta terça-feira, 8, a deputada estadual Marina Helou, de 33 anos, como candidata à Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de novembro. Formada em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, ela afirma que terá como principais focos a “inovação” e a luta pela “diminuição das desigualdades” na Capital.

Em evento virtual, Marina citou “três grandes pilares” que estão em seu programa para construir uma cidade do futuro: “saneamento, qualidade do ar e acesso ao verde”.

A líder nacional do partido, ex-senadora Marina Silva destacou que, por conta da pandemia do novo coronavírus, essa eleição ocorre em um momento muito particular para o País e para a cidade. “Ter uma candidatura à Prefeitura nesse contexto é saber fazer as escolhas e priorizar o que é mais importante. É por isso que a Rede lança a candidatura da Marina Helou”, disse.