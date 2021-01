Rede pede ao STF afastamento ‘imediato’ de Pazuello

A Rede pediu, nesta quarta-feira, 20, que o Supremo Tribunal Federal (STF), afaste imediatamente o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, do cargo por sua condução da pasta durante a pandemia da covid-19, anunciou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), no Twitter.

Na petição, o partido aponta que o general cometeu diversos equívocos no cargo, incluindo de logística, que levaram ao atraso na entrega de vacinas e à morte de mais de 210 mil brasileiros em decorrência da covid-19.

No documento, a Rede ainda pede que o STF determine que o governo federal diga a quantidade de oxigênio que tem em estoque e que apresente um planejamento para oferecer o material aos Estados do Norte. Depois do Amazonas, o Pará enfrenta colapso na saúde pública, com registro de mortes de pacientes por asfixia.

“Acabamos de pedir ao STF o IMEDIATO afastamento do ministro da saúde, Eduardo Pazzuelo, por sua condução incompetente durante a pandemia. Seus erros criminosos incluem a logística, atraso de vacinas e irresponsabilidades que causaram a morte de mais de 210 mil brasileiros!”, anunciou Randolfe no Twitter.