Rede pede ao STF inclusão de quilombolas em plano de vacinação

A Rede Sustentabilidade, por meio da deputada federal Joenia Wapichana (RR) e do senador Randolfe Rodrigues (AP), acionaram o STF nesta quinta, 21, para reverter a decisão do Ministério da Saúde que excluiu quilombolas e mais de 600 mil indígenas que vivem em centros urbanos do Plano Nacional de Imunização para a Covid-19. Apenas índios aldeados foram priorizados.

No cronograma apresentado pelo Ministério da Saúde em dezembro, as populações previstas como prioritárias incluíam quilombolas. Já em comunicado oficial na segunda-feira, 18, a pasta retirou-os do plano inicial, após distribuir as primeiras doses da vacina aos Estados, e incluiu apenas trabalhadores de saúde na primeira fase de imunização, pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, pessoas com deficiência institucionalizadas e população indígena aldeada.

Já no plano paulista, os quilombolas tampouco faziam parte da vacinação no Estado nesta primeira fase. Após pressão de grupos ligados aos remanescentes de quilombos em São Paulo, o governador João Doria recuou e informou que o grupo seria incluído como prioridade entre os vacinados, mas não fixou data para tal.

Além disso, embora os quilombolas estejam entre os grupos prioritários, eles foram excluídos da divisão das vacinas.

Peticionamos na nossa ADPF 754, pedindo a inclusão desses dois grupos dentro das prioridades do Plano Nacional de Vacinação! — Randolfe Rodrigues 🇧🇷 (@randolfeap) January 21, 2021

O coordenador legislativo do partido na Câmara, o deputado estadual Giovanni Mockus (SP), anunciou a medida pelo Twitter, chamando a pasta de Pazuello de “Ministério da Morte”.