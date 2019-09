Rede pede impeachment de Salles no STF

Equipe BR Político

Os senadores Randolfe Rodrigues, Fabiano Contrato e a deputada federal Joênia Wapichana, os três da Rede, protocolaram nesta quinta-feira, 22, no STF, um pedido de impeachment do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. É a primeira vez na história que o Supremo recebe um pedido de afastamento de um ministro de Estado. Eles também protocolaram uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão. No entendimento dos parlamentares, dois deles da Região Amazônica (Rodrigues e Wapichana), o ministro cometeu crime de responsabilidade em suas decisões no cargo. Em entrevista antes de protocolar o pedido, os parlamentares destacaram a omissão do ministro em relação ao aumento do desmatamento na Amazônia e das queimadas que atingem a região nas últimas semanas.

Pelo Twitter, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva afirmou que Salles descumpre “o dever funcional relativo à Política Nacional do Meio Ambiente e à garantia do art. 225 da Constituição Federal” e por isso pede #ForaSalles. O artigo citado pela ex-ministra diz que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Marina, que também é da Rede, afirmou que o governo tem uma “postura irresponsável” que “só agrava a emergência ambiental no Brasil”. O ministro foi procurado para comentar o assunto, mas não se manifestou até o momento.

A REDE vai entrar no STF com o pedido de impeachment do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por crime de responsabilidade, pelo descumprimento do dever funcional relativo à Política Nacional do Meio Ambiente e à garantia do art. 225 da Constituição Federal. #ForaSalles — Marina Silva (@MarinaSilva) August 22, 2019

