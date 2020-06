Rede pede que STF suspenda revogação sobre cotas

A Rede Sustentabilidade protocolou nesta sexta-feira, 19, ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) em que solicita que a Corte suspenda a portaria publicada ontem no Diário Oficial da União que revogou as cotas em cursos de pós-graduação de universidades e institutos federais.

Originalmente, a norma dispõe sobre o estímulo às cotas voltadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em cursos de pós-graduação. O presidente Jair Bolsonaro é crítico das políticas de cotas raciais.

Em um documento de 22 páginas, o partido defende que a portaria nº 545, editada pelo ex-ministro Abraham Weintraub, acaba “com o avanço na política de ações afirmativas instituída anteriormente para a pós-graduação”. E segue: “Isso em um Governo que notadamente é negacionista em questões raciais, minimizando ou rejeitando sua existência. Deve mais esse retrocesso ser impedido por todo e qualquer meio disponível, o que inclui, por óbvio, a atuação do Poder Judiciário, sobretudo o STF, reconhecendo mais esta afronta aos preceitos mais

basilares da Constituição”, aponta.

De acordo com o partido, a ação fere o princípio de isonomia e as ações afirmativas no âmbito dos estudos.