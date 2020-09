Rede privada não atinge meta do Ideb no ensino fundamental em 2019

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), divulgou na manhã desta terça-feira, 16, o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Enquanto as redes estaduais e municipais atingiram a meta do Ideb nos primeiros anos do ensino fundamental (1º ao 5º ano), a rede privada não conseguiu atingir a meta proposta para 2019. Dados referentes aos anos finais (6º ao 9º) mostram que as escolares particulares também não atingiram o mínimo proposto para este ciclo.

Para os anos inicias do ensino fundamental, a meta traçada para a rede privada em 2019 era de 7.4, mas o resultado foi 7.1. As escolas particulares não atingem o mínimo para este ciclo desde 2011, com isso a rede privada foi a única rede a não alcançar o número proposto. Nos anos finais, a meta era 7.1 para 2019, mas o Ideb observado foi de 6.4. Neste ciclo, no entanto, nenhuma das redes atingiram as metas traçadas.

No ensino médio, a situação para a rede privada continua a mesma. Com uma meta de 6.8, as escolas particulares marcaram 6.0 em 2019. Assim como nos anos finais do ensino fundamental, a meta do ensino médio para a rede privada não é batida desde 2009. O indicador foi criado em 2005 e é divulgado pelo MEC a cada dois anos.