Rede protocola petição a Fachin para interpelar Aras

A Rede apresentou nesta noite de quarta, 27, uma petição ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, para que interpele o procurador-geral da República, Augusto Aras, sobre qual entendimento deve prevalecer sobre o inquérito das fake news na Corte. Fachin é relator de uma ação do partido que questiona a investigação aberta em março de 2019 sob a justificativa genérica de apurar fake news e ameaças a ministros da Casa e familiares. O inquérito foi usado para censurar, à época, a circulação da revista Crusoé, quando ela trouxe reportagem de capa com acusações contra o ministro Dias Toffoli, presidente do STF.

Aras julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) da Rede, em defesa da manutenção do inquérito, no ano passado, mas, agora, pede seu arquivamento. Aras afirma que a PGR foi “surpreendida” com a operação de hoje, realizada “sem a participação, supervisão ou anuência prévia do órgão”. Na visão dele, isso “reforça a necessidade de se conferir segurança jurídica” ao inquérito, “com a preservação das prerrogativas institucionais do Ministério Público de garantias fundamentais, evitando-se diligências desnecessárias, que possam eventualmente trazer constrangimentos desproporcionais”.

O argumento de Aras na ADPF era de que “nada obsta, portanto, que a polícia do STF, cuja responsabilidade é do Ministro Presidente (art. 42 do RISTF), empreenda diligências investigativas para apurar infrações penais cometidas fora da sede da Corte e que atinjam seu patrimônio, serviços e pessoal. Até porque, sendo a polícia do STF uma das decorrências e expressões da autonomia e da independência do Poder Judiciário, mostra-se adequado que a sua atuação não se restrinja a um espaço físico e abranja a proteção da instituição como um todo e dos bens jurídicos com ela correlacionados.”

O procurador-geral também declarou que o presidente da Corte exercera “regularmente” suas atribuições quando abriu o inquérito. “Dessa maneira, compreende-se que o Presidente do Supremo Tribunal Federal, por meio da Portaria GP 69/2019, exerceu regularmente as atribuições que lhe foram concedidas pelos arts. 42 e seguintes do RISTF. Ao instaurar o Inquérito 4.781, com a finalidade de apurar fatos e infrações penais que atinjam “a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares”, o Presidente da Corte não extrapolou os limites do poder de polícia conferido pelos aludidos dispositivos regimentais.”