Rede também vai de Boulos

A Rede se soma ao PDT e ao PT no apoio ao candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, no segundo turno da eleição. O ex-governador Márcio França (PSB) deve dar uma resposta sobre sua posição no embate entre Boulos e Bruno Covas (PSDB) até quinta-feira, 19, após ficar em terceiro lugar no pleito. Seu partido afirmou no início da semana que a decisão caberia ao ex-candidato.

“A Rede, após alinhamentos programáticos, escolheu apoiar Guilherme Boulos. Juntos, construiremos uma cidade mais justa e sustentável”, diz o perfil do partido de Marina Silva no Twitter.