Rede TV decide cancelar debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo

Mais uma emissora decidiu que não realizará debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo no primeiro turno. A Rede TV comunicou em nota divulgada na noite desta quarta-feira, 7, que após “realizar testes preliminares e pilotos”, concluiu “ser inviável a realização do encontro no atual cenário da pandemia” de coronavírus.

O canal aberto era a última emissora que ainda mantinha a perspectiva de realizar um encontro antes do primeiro turno. CNN, SBT e Record cancelaram nesta semana a programação de debates. A Globo, por sua vez, avisou que fará a transmissão somente com um acordo para que apenas os quatro candidatos melhor posicionados nas pesquisas participem.

Como mostrou o BRP, candidatos no pleito culpam articulação de Celso Russomano e do Palácio do Planalto pela onda de cancelamentos dos debates. Dizem que o deputado federal, apoiado pelo governo, tem feito pressão para que os encontros não ocorram. Russomano aparece liderando as últimas pesquisas de intenção de voto.