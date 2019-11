Redes ficam sem Carlos durante 1 mês

Equipe BR Político

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) resolveu dar um tempo das redes sociais. Nesta manhã de terça, 12, seus perfis no Twitter, Instagram e Facebook eram dados como inexistentes. Segundo o colunista Lauro Jardim, o jovem está irritado, não se sabe por que, e deve voltar só daqui a um mês.

Como você lê aqui no BRP, Carlos posta também em nome do pai, o presidente Jair Bolsonaro. Muitas vezes, as mensagens são difíceis de decifrar ou, quando decifradas, têm potência para derrubar ministros e incendiar adversários políticos.