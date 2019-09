A Opinião do Estadão: A política e as redes sociais

Equipe BR Político

“As inovações tecnológicas têm propiciado profundas mudanças sociais, que, por sua vez, têm consequências políticas. As redes sociais, por exemplo, aproximaram os cidadãos das autoridades públicas, num contexto de maior transparência. As novas tecnologias também permitiram um novo patamar de interação entre os cidadãos, com inéditas possibilidades de intercâmbio de ideias, projetos e iniciativas. O mundo ficou menor e isso é muito positivo para a democracia.

Ao mesmo tempo, as redes sociais são palco de fenômenos que preocupam, como a polarização política, a disseminação de fake news e a falta de respeito por quem pensa de forma diferente. Não raro, a liberdade experimentada nas redes sociais não sabe conviver com o pluralismo e a liberdade de pensamento. Para debater esse mundo em transição, o Estado e a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps) realizaram, em Brasília, o seminário “Desafios da Democracia no Brasil: Inovação e Representação num Mundo Hiperconectado”.”

Diz trecho de editorial do Estadão desta sexta-feira, 6.