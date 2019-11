Redução do spread bancário à vista?

Equipe BR Político

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, se encontrou nesta terça-feira, 5, com senadores para discutir medidas para redução dos juros e do spread bancário – diferença entre o que as instituições pagam para captar dinheiro e o que cobram quando o emprestam. Segundo o Broadcast Político, durante o encontro, o presidente do BC também falou em reformular o cheque especial.

Como você viu aqui no BRP, na semana passada, o economista Fábio Kanczuk, diretor de Política Econômica do Banco Central, afirmou durante sua sabatina no Senado que a redução do spread no País seria sua “preocupação número 1”, e indicou que Campos Neto também demonstra preocupação com o tema. Kanczuk foi aprovado pelo plenário da Casa na última terça-feira, 29, mas alguns parlamentares chegaram a afirmar que não pretendem mais aprovar indicações para o BC no futuro, até que a instituição apresente resultados concretos na área de custo de crédito.