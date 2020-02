‘Reeleição é algo natural; se você trabalhar, ela vem’, diz presidente

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso típico de campanha eleitoral na solenidade de inauguração da pavimentação dos últimos 51 quilômetros da BR-163, nesta sexta, 14, em Altamira, no Pará. Começou falando do quão “difícil” é ser presidente e terminou teorizando sobre reeleição. “Porque governar é eleger prioridades, é também não buscar deixar obras paradas. Não é inventar obra para aparecer e ser reeleito lá na frente. Não estou preocupado com reeleição. A reeleição é algo natural. Se você trabalhar, ela vem”, afirmou.

Nessa teoria, pregou que é possível ser eleito com pouco dinheiro. “Fiz minha campanha com aproximadamente R$ 2 milhões que veio (sic) através de vaquinha. Nós não precisamos do fundão”, disse. Segundo ele, o trabalho de cada um “tem como aparecer” ao longo de quatro anos. “Nós só podemos ter independência, nós, chefe de Executivos, se ao terminar as eleições, tivermos a certeza de que nada utilizamos de terceiros, que não devemos favor a quem quer que seja”.