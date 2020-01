Reeleição só se Bolsonaro ‘estiver bem lá na frente’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar em reeleição e a fazer afagos ao Congresso em entrevista à TV Bandeirantes na noite de sexta, 3. “Se eu estiver bem lá na frente, vejo se vou partir para a reeleição ou não”, afirmou ele ao apresentador Datena.

No atual contexto em que é cobrado por parte de seus eleitores a vetar o fundo eleitoral de R$ 2 bilhões, o que desagradaria aos parlamentares, o presidente disse que “90% do que quer” para o Brasil depende do Legislativo. “Não posso governar de costas para o Parlamento, vou para o diálogo”, acrescentou.