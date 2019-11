Reforço militar para limpeza do óleo no NE

Equipe BR Político

Cerca de 700 homens da Marinha chegaram no domingo, 10, ao Porto de Suape, em Pernambuco, para integrar as ações de limpeza das áreas litorâneas do Nordeste atingidas pelo vazamento de óleo, segundo o Estadão.

A partir do Estado, as tropas, veículos e helicópteros que chegaram com as embarcações serão distribuídos pela costa nordestina. De acordo com o Ibama, o óleo já atingiu 427 localidades, segundo o mais recente balanço, divulgado na sexta-feira, 8. Também na semana passada, as primeiras manchas de óleo foram vistas em praias do Espírito Santo.

“Esses militares receberam treinamento de equipes da Petrobras, sob protocolo do Ibama, e atuarão, prioritariamente, na limpeza em manguezais, estuários e arrecifes. Equipes de saúde realizarão investigação médico-sanitária na região”, disse o grupo, em nota.