Reforço para o combate ao coronavírus em Manaus

Com o número de casos de coronavírus ampliando em Manaus, o Ministério da Saúde vai reforçar sua atenção com a capital amazonense. Nesta segunda, deverão ser instaladas 20 UTIs completas e um hospital de campanha. Na terça, deve chegar à cidade uma equipe de gerenciamento de crises vindas do Hospital Sírio Libanês.

Além disso, o Ministério anunciou que Manaus também vai receber nesta segunda os primeiros profissionais cadastrados no Programa Brasil Contra o Contágio, num total de 575 profissionais.