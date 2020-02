Reforço para o IBGE

Equipe BR Político

A partir de julho, o IBGE poderá contratar 192 profissionais por tempo determinado para atuar no Censo Demográfico 2020. A autorização dada pelo Ministério da Economia está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 4.

Ao longo do ano passado, a metodologia de pesquisa do instituto foi alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro. Após a divulgação de dados sobre o desemprego no País, o presidente chegou a afirmar que o IBGE “é uma coisa que não mede a realidade” e que “parecem índices feitos para enganar a população”.

De acordo com a portaria, o IBGE definirá a remuneração dos profissionais a serem contratados e o prazo de duração dos contratos deverá ser de até um ano, podendo ser prorrogado desde devidamente justificado com base nas necessidades de conclusão das atividades.