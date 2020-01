Reforma administrativa: agora vai?

Equipe BR Político

Jair Bolsonaro disso, na Índia, que a reforma administrativa depende apenas de pequenos ajustes para ir ao Congresso. Paulo Guedes já está de volta ao Brasil desde o fim de semana, e deve dedicar a semana pré-retorno dos congressistas ao batente para ultimar a proposta.

Nos jornais desta segunda-feira, detalhes da medida aparecem nas manchetes. O Estadão informa que a reforma vai acabar com promoções exclusivas por tempo de serviço, dissociadas de critérios de mérito. Também deve acabar com a aposentadoria compulsória como medida de caráter disciplinar.

A chegada da reforma à Câmara deve ressuscitar o velho debate sobre prioridades. Deputados e senadores querem avançar com a reforma tributária, sendo que a proposta do governo nunca chegou a ficar pronta, e em Davos Paulo Guedes ainda estava lançando balões de ensaio como a ideia do “imposto sobre o pecado”, logo abortada por Jair Bolsonaro.

Na Folha, o Painel mostra que a divergência quanto a qual das propostas deve avançar primeiro permanece na semana que antecede a volta dos trabalhos do Legislativo.