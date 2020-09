Reforma administrativa chega nesta quinta ao Congresso

A aguardada reforma administrativa do governo será apresentada, finalmente, nesta quinta-feira, 3. A entrega formal está marcada para as 18h, conforme confirmou o líder do governo, deputado Ricardo Barros (PP-PR).

No Twitter, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), comemorou que a reforma começou a andar. “Tenho convicção que as reformas da Câmara e do governo, que deverá ser apresentada amanhã, vão reorganizar a setor público, definindo critérios que estimulem mais os servidores a buscarem o crescimento profissional.” Maia acredita que conseguirá aprovar a reforma até dezembro deste ano.