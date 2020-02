Equipe BR Político

Não será desta vez que o governo federal vai enviar sua proposta de reforma administrativa ao Congresso, em que pese o anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, de que sua equipe estava “na iminência” de fazê-lo, informa o Estadão. De acordo com a reportagem, a estratégia será a mesma utilizada no atual processo da reforma tributária: o governo fará apenas uma “sugestão” às matérias já em tramitação no Congresso após a criação da comissão especial.