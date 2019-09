Nesta segunda, Previdência dá mais um passo

Equipe BR Político

A reforma da Previdência já está na reta final da tramitação no Senado. Nesta segunda-feira, 16, a Casa encerra a série de discussões da proposta no plenário. Com isso, o relator da proposta, Tasso Jereissati (PSDB-CE), já pode emitir um parecer sobre as emendas que foram apresentadas após o texto sair da CCJ. O primeiro turno de votação está mantido para o próximo dia 24 e o segundo turno, para 10 de outubro.

Na quinta-feira, 19, a CCJ vai se reunir para ler o relatório de Jereissati sobre as emendas apresentadas. Até o momento, foram apresentadas 77 sugestões de alterações na proposta depois que o texto chegou ao plenário.

Só então, no dia 24, os senadores vão se reunir em uma sessão da CCJ pela manhã para votar o parecer do relator com a análise das emendas de plenário. À tarde, o plenário realiza a primeira votação da reforma. O texto deve ser aprovado com tranquilidade pelos senadores. De acordo com o Placar da Previdência do Estadão, 53 parlamentares já se declararam a favor da proposta, que para ser aprovada requer 49 votos em cada um dos turnos.