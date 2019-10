Reforma da Previdência na reta final

Equipe BR Político

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado vai votar nesta manhã de terça, 22, as últimas emendas apresentadas à PEC da Previdência para o plenário, à tarde, votá-a em segundo turno. Já a Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) vai receber o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, para falar das suspeitas, pelas quais foi indiciado e denunciado, de comandar um esquema de desvio de recurso eleitoral por meio da promoção de candidaturas de fachada na eleição de 2018 em Minas Gerais.