Reforma da Previdência recebe mais de 130 emendas no Senado

Equipe BR Político

Apesar do desejo do governo de encerrar rapidamente a tramitação da reforma da Previdência no Senado, já foram apresentadas 130 emendas ao texto aprovado na Câmara dos Deputados. Segundo informa o repórter Daniel Weterman, do Estadão, os autores dessas emendas querem suavizar as regras votadas na Câmara e que podem produzir um resultado fiscal perto de R$ 1 trilhão em dez anos.

Relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) tera de analisar cada uma dessas propostas de mudanças. Na quinta-feira, ele anunciou que precisaria de mais tempo para apresentar seu parecer, o que deverá acontecer nesta semana.