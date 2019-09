Reforma dos militares é criticada por entidade da categoria

Luiza Ferreira

Enquanto a reforma da Previdência avança no Senado, o projeto do governo para o sistema de pensão dos militares – que inclui a reivindicação da classe por uma reestruturação de carreira – encontra-se ainda na Câmara, e pode atrasar, como você viu aqui no BRPolítico. De forma geral, por ser uma de reestruturação de carreira, o projeto agrada a categoria. No entanto, segundo o presidente da Associação dos Militares e Forças Armadas do Estado de São Paulo (AMFAESP), Calebe Almeida, um ponto da proposta de reforma do governo que gera incômodo é o aumento das alíquotas de tributação para todos os cargos militares, sem diferenciação entre as patentes.

Hoje, essa contribuição é de 7,5% sobre o rendimento bruto, para ativos e inativos. Pela proposta, essa alíquota passaria para 10,5% a partir de 2022. Ao BRP, Almeida afirmou que esse aumento não vai ser sentido da mesma maneira por todos militares. “Como vai ter uma reestruturação de carreira, tem um grupo de patentes menores das Forças Armadas que vai perder. Um exemplo: um terceiro sargento, lá no final de 2022, ele vai ter 2% de aumento. Enquanto os generais vão ter 30%. É isso que a gente está debatendo com o governo que não é justo”, afirmou.

Segundo ele, a classe militar vem perdendo benefícios desde 2001, com a Medida Provisória 2.215-10, conhecida pelos integrantes das Forças Armadas como “MP do Mal”. “De 2001 para cá, o militar perdeu tudo o que tinha. E se essa reestruturação passar do jeito que o governo apresentou, é a pá de cal que estava faltando”, disse.

Na visão do presidente da AMFAESP, o diálogo com o Planalto não tem sido muito produtivo, já que o governo federal não quer voltar atrás na proposta. A aposta da entidade, agora, está no relator da reforma na comissão, o deputado Vinicius de Carvalho (PRB-SP). “Desde o dia 3, eu tenho uma equipe lá em Brasília pressionando e cobrando os deputados para que a Justiça seja feita”, diz. “Mas eu particularmente estou com muito pouca esperança”.