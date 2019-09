Gustavo Zucchi

O relatório da reforma das regras para aposentadoria dos militares deve atrasar na Câmara. Membros da comissão especial acreditam que o presidente José Priante (MDB-PA) deve dar ao menos mais uma semana para apresentação do relatório do deputado Vinícius Carvalho (PRB-SP). O motivo seria a construção da entrada de policiais militares e bombeiros nas regras destinadas para as Forças Armadas, que precisa ser juridicamente e politicamente alinhada.