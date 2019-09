Parecer da Previdência de Tasso pode ser modificado

Equipe BR Político

O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), já prevê mudanças no texto para evitar atrasos na tramitação da proposta na Casa. Deputados têm alegado que o conteúdo foi modificado, o que faria com que ele voltasse à Câmara. Duas modificações do relatório aprovado na CCJ semana passada são alvo de questionamentos: a retirada a expressão “no âmbito da União” do trecho sobre a cobrança de alíquotas extraordinárias para financiar o déficit do regime dos servidores, o que daria autonomia a Estados e municípios para implementar alíquotas sobre salário de servidores, e a inclusão de trabalhadores informais na reforma.

As mesas diretoras das duas Casas legislativas vão analisar se as duas emendas poderão seguir adiante. “Existe essa discussão entre os técnicos, mas não vai haver atraso nenhum. Nós vamos discutir, sendo o caso eu jogo para a (PEC) paralela se tecnicamente se chegar a essa conclusão”, adiantou o relator, segundo informa o Broadcast Político.