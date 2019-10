Gustavo Zucchi

Por falta de entendimento sobre o destaque do PT à reforma da Previdência, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), deixou para a quarta-feira, 23, o fim da votação da PEC. O destaque, proposto pelo senador Paulo Paim, trata da questão da aposentadoria de trabalhadores em profissão com periculosidade. O líder do governo, Fernando Bezerra (DEM-PE), sentindo o plenário com dúvidas sobre o texto, pediu o adiamento da votação.