Gustavo Zucchi

O recado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após concluir a votação do primeiro turno da reforma da Previdência na Casa foi claro: só haverá quebra de interstício com acordo. Ou seja, a PEC só será votada na próxima quarta-feira, 9, caso haja a concordância de todos os líderes do Senado. Como já há um movimento de senadores para só votar a reforma após a resolução dos projetos relativos ao pacto federativo, é mais provável que a reforma atrase e seja votada apenas daqui a duas semanas.