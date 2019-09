Gustavo Zucchi

O relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) sobre a proposta de reforma tributária da Câmara vai atrasar. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), prorrogou até as 19h do dia 10 de outubro o prazo para apresentação de emendas à PEC 45.

Inicialmente o prazo previsto para a entrega do relatório final era o dia 8 de outubro. É a quinta vez que o prazo para emendas é prorrogado. Na última vez, os deputados poderiam apresentar sugestões até esta quinta-feira, 26.