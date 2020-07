Reforma Tributária finalmente será entregue pelo governo?

Mais uma vez, o ministro Paulo Guedes (Economia) deu sua palavra de que “semana que vem” entregará a reforma tributária do governo para o Congresso. Em evento online realizado na noite da última quinta-feira, 16, Guedes disse estar com o texto pronto.

A proposta deve focar em um IVA (Imposto sobre Valor Agregado), algo que já vem sendo discutido pelos parlamentares. A ideia é unificar impostos federais e estaduais no chamado IVA Dual. Outra parte dos desejos do governo seria enviado somente em agosto. Ai, entraria um imposto sobre transações nos moldes da antiga CPMF, algo rejeitado por boa parte da Câmara e do Senado.

Precisa ver se, desta vez, a promessa da equipe econômica se concretizará. Guedes promete entregar o texto desde o fim da votação da reforma da Previdência, no ano passado. A última vez foi no início de março, antes do advento da pandemia de coronavírus centralizar as atenções do mundo político. A comissão da reforma tributária foi instalada em fevereiro e tenta encontrar um texto comum entre os desejos da Câmara e do Senado.