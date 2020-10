Reforma tributária indo descansar em paz?

O ex-secretário da Receita Federal Marcos Cintra parece ter jogado a toalha em relação às chances de votação da reforma tributária ainda este ano. Com a proposta cada vez mais travada, Cintra chegou a citar no seu Twitter a expressão em latim “Requiescat in pace” (repouse em paz), que é usada para se referir a pessoas mortas e é conhecida pela abreviatura RIP – traduzida para o inglês como Rest in peace).

“Requiecast in pace. Na reforma tributária há 20 anos se faz a mesma coisa esperando resultados diferentes. Quem sabe em 2021 inicia-se um ciclo mais inovador”, lamentou Cintra.