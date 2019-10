A tal “linha de montagem” de reformas e projetos para destravar a economia prometida por Paulo Guedes parece ter sofrido uma mudança de escala: sai a reforma tributária, encruada pela falta do que colocar no lugar da finada Contribuição sobre Pagamentos, e entra a administrativa, igualmente importante e espinhosa, cujos pontos foram antecipados pelo Estadão na segunda-feira. Caso o governo inverta mesmo as prioridades, terá de contar com a boa vontade da Câmara e do Senado, que já deram a partida na discussão das suas próprias propostas de mudança tributária.

Além disso, economistas apontam uma dificuldade adicional para a já intrincada negociação da reforma tributária: o fato de que o governo, ao fechar um acordo para a partilha com Estados e municípios de recursos oriundos dos leilões de petróleo em troca da aprovação da reforma da Previdência, abriu mão de usar essa negociação como trunfo para a adesão dos Estados à reforma do ICMS, com a adoção do IVA nacional. Agora será mais difícil conciliar os interesses discrepantes das várias unidades da federação, cada uma com seu regime e seus incentivos tributários próprios, em torno de uma proposta unificada.

“Os senadores, ao condicionar a aprovação da Previdência à repartição da cessão onerosa, além de atrasarem uma reforma fundamental para o Brasil, jogaram a reforma tributária no limbo, analisou ao BRPolítico a economista Ana Carla Abrão.