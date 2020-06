Reforma tributária pode ter debates de forma remota

Para tentar acelerar a discussão da reforma tributária, a cúpula do Congresso pode liberar que as sessões da comissão especial que discute o tema sejam feitas de forma remota. Existe o temor de que, por causa da pandemia do coronavírus e do calendário eleitoral, a discussão da reforma acabe indo parar na bacia das almas. Com essa opção, o debate poderia, finalmente, avançar.

O Congresso ligou o sinal de alerta depois que o presidente Jair Bolsonaro avaliou que as reformas somente deverão ser discutidas no próximo ano. Com o modelo de debate remoto, os parlamentares podem iniciar a discussão imediatamente.