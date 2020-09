Reforma vale para todos os Poderes?

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) não está convencida de que a proposta de reforma administrativa apresentada pelo governo federal não pode valer também para o Judiciário e para os políticos.

“Acabo de ler a Reforma Administrativa encaminhada ao Congresso pelo Presidente da República. Eu não acho tão óbvio que a reforma não se aplique ao Poder Judiciário e aos políticos, sejam do Legislativo, sejam do Executivo”, escreveu Janaina, nesta sexta-feira, 4, no Twitter.

“A reforma fala em servidores e, em mais de um momento, menciona o Chefe de cada Poder. Ora, se há menção ao Chefe de cada Poder, a reforma se aplica a todos os Poderes!”, argumenta.

“Juízes, deputados, senadores, ministros… não são também servidores? Essa é a exegese que faço!”, completou.

A Reforma fala em Servidores e, em mais de um momento, menciona o Chefe de cada Poder. Ora, se há menção ao Chefe de cada Poder, a Reforma se aplica a todos os Poderes! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) September 4, 2020