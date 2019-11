Reformas na mesa de discussão

Vera Magalhães

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o ministro Paulo Guedes (Economia) se reúnem às 8h30 com senadores para tratar sobre o Plano Mais Brasil, que reúne as três propostas de emenda à Constituição lançadas na terça-feira pelo governo para mexer na estrutura do Estado e do Orçamento. O encontro será na residência oficial da presidência do Senado.

Alcolumbre e Guedes devem conceder uma coletiva depois da reunião. Uma das inovações previstas na tramitação do pacote é que uma parte substancial dele comece a ser abordada pelo Senado, e não tudo de uma vez pela Câmara. Alcolumbre quer aproveitar a novidade para dar protagonismo à Casa que preside.

Algumas medidas devem enfrentar resistência política, como a que extingue municípios com menos de 5.000 habitantes e a que unifica os pisos para gastos com Saúde e Educação.