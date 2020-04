Região metropolitana de SP tem 81% dos leitos de UTI ocupados

Equipe BR Político

Segundo o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, João Henrique Germann, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes nesta terça-feira, 28, a região metropolitana de São Paulo possui 81% dos leitos de UTI ocupados. Os leitos de enfermaria na região atingiram 70% de ocupação. De acordo com Germann, 1.437 pessoas estão internadas em UTI e 1.800 na enfermaria.

No Estado, o índice é de 61,6% para leitos de UTI e de 44,5% para os leitos de enfermaria. A diferença entre os valores se dá por conta da “a pandemia no interior está atrasada com relação à capital em duas semanas”, afirmou o coordenador do Comitê de Contingência do Coronavírus, David Uip. São Paulo soma 2.049 óbitos e 24.041 casos confirmados.