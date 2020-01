Regina Duarte aceita chefiar Secretaria da Cultura

Equipe BR Político

A atriz Regina Duarte aceitou nesta tarde de quarta, 29, o convite do presidente Jair Bolsonaro para chefiar a Secretaria da Cultura, que está sem comando desde o dia 17, quando o ex-inquilino Roberto Alvim cavou a própria demissão após aparecer em vídeo copiando discurso do nazista Joseph Goebbels.

“Sim, mas agora vão ocorrer os proclamas antes do casamento”, disse Regina ao ser questionada se aceitou assumir a secretaria. O edital de Proclamas é um documento que o cartório emite quando os noivos dão entrada no casamento civil.

Além de Bolsonaro, participaram do encontro com a atriz o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, a quem a secretaria da Cultura está subordinada, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, informa o Estadão. Em nota, Álvaro Antônio comemorou o “sim” da atriz ao convite do governo.