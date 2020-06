Regina Duarte ainda é secretária de Cultura

Apesar de ter, ao menos extra-oficialmente, deixado a Secretaria de Cultura, Regina Duarte ainda é a secretaria da pasta. A atriz, que assumiria a Cinemateca, ainda não foi exonerada por Jair Bolsonaro. “Sigo secretária, não me permito sair deixando incompletas lutas e conquistas para o Setor Cultural”, escreveu em uma postagem no Instagram na madrugada desta sexta-feira, 5. Na mensagem, ela revela que está trabalhando em um vídeo mostrando suas realizações no curto período na secretaria. “Em breve vou ter a alegria de comunicar as ações que minha passagem pela Secretaria Especial da Cultura deixa como legado a quem me suceder.”