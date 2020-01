Regina Duarte é devedora da Lei Rouanet

Equipe BR Político

Uma empresa da atriz Regina Duarte, a “A Vida é Sonho Produções Artísticas” deve R$ 319,6 mil por irregularidades com a Lei Rouanet. De acordo com reportagem da revista Veja, publicada nesta sexta-feira, 24, a empresa captou três financiamentos com base na lei de incentivo a projetos culturais. O valor estimado é R$ 1,4 milhão.

Um dos projetos já teve as contas aprovadas. Outro, aguarda análise. O terceiro, se refere à peça “Coração Bazar”, que teve a prestação de contas reprovada pelo Ministério da Cultura em 2018. Na última quarta, a atriz aceitou um período de testes na Secretaria Especial de Cultura do governo de Jair Bolsonaro.

Segundo a publicação, a Regina disse que fará “o que a Justiça determinar”. A revista também entrou em contato com o filho da atriz, André Duarte, que é sócio-administrador da empresa. Ele informou que a prestação de contas foi reprovada porque houve um descuido: a falta de comprovantes de que o monólogo, em cartaz de 2004 a 2005, foi exibido sem a cobrança de ingressos, contrapartida do contrato.