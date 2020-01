Regina Duarte: ‘Quero fazer o que for preciso para o Brasil dar certo’

Equipe BR Político

A atriz Regina Duarte afirmou nesta noite de sexta, 17, estar na dúvida se aceita ou não o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria da Cultura. Ao mesmo tempo em que diz não estar preparada para substituir Roberto Alvim e de estar “assustada”, declara que quer “fazer o que for preciso para o Brasil dar certo”. “Me assusta muito, porque tem um Ministério complicado aí”, acrescenta ela em entrevista à rádio Jovem Pan.

“Eu não estou preparada, não me sinto preparada para isso, acho que a gestão pública é uma coisa muito complicada e uma Pasta como a da Cultura muito mais. Temos um País imenso, continental”, diz. “Eu respondi (ao presidente) que não estava preparada e ele disse para eu me preparar. Eu amo o Brasil, quero fazer o que for preciso para dar certo, para acontecer.”